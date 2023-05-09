Киевская городская прокуратура разоблачила группу заключенных, которые продавали несуществующие генераторы и выдавали себя за военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, мошенническая схема действовала с ноября 2022 по февраль 2023 в условиях масштабных проблем с электроснабжением в Украине из-за российских обстрелов.

"Организовал схему неоднократно судимый 33-летний мужчина, который в то время содержался в Киевском СИЗО и привлек к преступлению еще трех сокамерников. Мошенники через мобильный телефон размещали в соцсети объявления о продаже генераторов. Получив от покупателей предоплату в размере от 2 до 10 тыс. грн, обещали отправить товар к определенной дате. Задержку в отправке фигуранты объясняли тем, что они якобы являются военнослужащими, которых срочно отправили в "горячие точки". В дальнейшем дельцы прекращали с покупателями связь", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлены шесть потерпевших от мошеннических действий злоумышленников.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что жительницу Одессы приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что она продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Также мы сообщали, что полиция задержала мошенника, который продавал муляжи под видом стиков для электронных сигарет.