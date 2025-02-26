Против чешского бизнесмена Томаша Фиалы, ставшего владельцем новостных изданий "Украинская правда" и "НВ", могут ввести санкции за ведение бизнеса в аннексированном россиянами Крыму.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес" со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности Украины.

Как говорится в статье, факт этого подтверждается отчётом компании Arricano Real Estate Plc, акционером которой Фиала состоял до лета 2024 года посредством своего инвестфонда Dragon Capital.

Так, в документе, опубликованном на официальном сайте Лондонской фондовой биржи, указано, что по состоянию на 30 июня 2022 года группа компаний, связанных с Dragon Capital, управляла торговыми центрами в Киеве, Симферополе, Запорожье и Кривом Роге. Кроме того, отмечается, что субъекты финансовой группы, возглавляемой Фиалой, располагались не только на территориях, подконтролных Киеву, но и в Российской Федерации.

Также описываются особенности налоговой системы РФ в контексте ведения дел подконтрольными Фиале предприятиями.

"Это свидетельствует о том, что компания продолжала свою деятельность в Крыму, перерегистрировавшись по российскому законодательству и уплачивая налоги в бюджет РФ", – пишет "Закон и бизнес".

По данным СМИ, в частности, в группу Arricano входила компания "Вояж Крым", что была заказчиком строительства торгово-развлекательного комплекса "Южная галерея" в Симферополе. После аннексии Крыма фирму перерегистрировали в соответствии с законодательством РФ, в поле которого ей был присвоен идентификационный код 9102055630, после чего "Вояж" начал платить налоги в российский бюджет.

Сам Фиала в 2023 году утверждал, что аффилированная с ним компания не ведёт бизнеса в Крыму. Но, согласно отчёту его же финансовой группы, фирма продолжала работу на территории Крыма в том числе разгар российского вторжения – осенью 2022 года.

Помимо перечисленного, поводом для санкций против чешского инвестора может стать "систематическая дискредитация Украины" через принадлежащие бизнесмену медиа-ресурсы.

Напомним, уже давно ходят слухи о том, что против Томаша Фиалы, который считается фигурой, близкой к Демпартии США и миллиардеру Джорджу Соросу, могут ввести санкции СНБО.

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