Владимир Зеленский на протяжении года и восьми месяцев отправлял президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве предложения о встрече. Всего было отправлено не менее шести писем, но все остались без ответа.

Об этом сообщает издание Metropoles со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

"Мы не будем отправлять ему (Луле да Силве - Ред.) новые приглашения каждую неделю, как он того хочет", – сказал собеседник издания.

Два из отправленных бразильскому президенту писем были приглашениями на международные саммиты, посвященные конфликту в Украине. Еще одно письмо Лула да Силва получил в свой день рождения, 27 октября 2023 года. Осенью 2024 года Зеленский предлагал бразильскому коллеге встретиться на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Бразильская сторона посчитала мероприятие неуместным для встречи, так как оно было посвящено борьбе с голодом и нищетой и устойчивому развитию.

После того как Лула да Силва заявил о намерении посетить Москву на 9 мая, Киев предложил ему приехать в Украину перед мероприятиями в России. Однако визит в Украину не входит в планы президента Бразилии, пишет газета.

Минувшим летом мы сообщали, что президент Бразилии отказался ехать на мирный саммит в Швейцарию, созванный по инициативе Украины.

А зимой Лула да Силва признался, что отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в продаже оружия для Украины зимой 2023 года.