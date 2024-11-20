Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал итоговую декларацию саммита "Большой двадцатки" (G20), который проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, на день раньше запланированного, чтобы прекратить дискуссии по поводу Украины. Этим он разозлил европейцев.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Обычно коммюнике саммитов публикуется в конце мероприятия, но Лула решил одобрить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник, причем в тот момент глав делегаций Франции, Германии и США не было в зале.

"Президент Лула закрыл коммюнике. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы занять", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам в понедельник вечером, добавив, что текст выиграл бы, если бы был более откровенным в отношении войны.

"Это ничего не меняет в позиции Франции: это агрессивная война, начатая Россией против Украины, и сегодня нашим приоритетом является достижение прочного мира", — добавил Макрон.

А канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление, что коммюнике G20 не подчеркнуло ответственность России за начало войны в Украине, особенно на 1000-й день вторжения.

"Этого слишком мало, когда G20 не может найти слов, чтобы ясно дать понять, что Россия несет ответственность", — сказал он в конце двухдневного саммита.

Европейский чиновник назвал маневр Лулы жестким, но его страна решила уважать прерогативу хозяина саммита решать, когда публиковать совместное заявление.

Бразилия поспешила одобрить коммюнике в понедельник вечером, чтобы избежать риска завершения саммита без окончательной декларации, хотя европейцы просили более жестких формулировок относительно роли России в войне, сообщили Reuters три бразильских дипломата, присутствовавших на переговорах.

Составлять формулировки насчет Украины всегда было тяжело на встречах G20 с начала войны, поскольку на мероприятиях присутствуют представители России и ее союзников.

Шольц увидел в разногласиях из-за текста коммюнике знак изменений в мире.

"Становится ясно, насколько геополитическая напряженность также оказывает влияние на G20. Ветер в международных отношениях становится все более резким", — сказал он.

Напомним, в этом году в декларации G20 текст об Украине в 7 раз меньше, чем годом ранее. В нем содержатся в основном общие фразы.

Газета Financial Times писала, что некоторые европейские страны пытались сделать формулировки жестче, "но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и не было бы никакого заявления".