Страны G20 ("Большой двадцатки") ослабляют поддержку Украины на фоне давления в пользу мирных переговоров с Россией.

Об этом пишет газета Financial Times, анализируя согласованную декларацию саммита G20 в Рио.

В ней Украине посвящен лишь один параграф против семи, которые были на прошлом саммите в Нью-Дели.

Ранее согласованная критика России смягчилась и содержатся лишь общее упоминание "человеческих страданий", вызванных вторжением. И нет критики обстрелов гражданской инфраструктуры и ядерных угроз.

В согласованном вчера заявлении упоминаются "негативные дополнительные последствия войны" и приветствуются "инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир".

Хотя "Большая двадцатка" уже второй год подряд отказываются открыто осудить вторжение РФ, в прошлом году в заявлении было гораздо больше конкретики.

Источник сообщил, что некоторые европейские страны пытались сделать формулировки жестче, "но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и не было бы никакого заявления".

В итоге центральные темы декларации - налогообложение сверхбогатых людей, сокращение бедности, прекращение огня в секторе Газа, реформа Совбеза ООН и изменение климата.

Ранее сообщалось, что Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии из-за ордера МУС. Российскую делегацию возглавил Лавров.

Напомним, в прошлом году Украина раскритиковала итоговую декларацию саммита стран G20 ("Большой двадцатки"), где нет осуждения российского вторжения, а есть лишь призывы к дипломатии и установлению мира.