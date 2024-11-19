"Большая двадцатка" приняла итоговую декларацию после саммита. Украине в ней посвящен один абзац
Опубликована итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" (G20), который начался вчера в Рио-де-Жанейро и завершился сегодня.
Украине в документе посвящен один пункт с общими фразами.
"Что непосредственно касается войны в Украине, то со ссылкой на состоявшиеся в Нью-Дели обсуждения мы подчеркиваем влияние человеческих страданий и дополнительных негативных последствий войны в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста. Мы приветствуем все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем целям и принципам Устава ООН в интересах содействия мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами", - говорится в заявлении "Большой двадцатки".
Ранее газета Financial Times писала, что некоторые европейские страны пытались сделать формулировки жестче, "но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и не было бы никакого заявления".
Также на саммите выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, он прокомментировал удар американскими ракетами по Брянской области.