Опубликована итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" (G20), который начался вчера в Рио-де-Жанейро и завершился сегодня.

Украине в документе посвящен один пункт с общими фразами.

"Что непосредственно касается войны в Украине, то со ссылкой на состоявшиеся в Нью-Дели обсуждения мы подчеркиваем влияние человеческих страданий и дополнительных негативных последствий войны в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста. Мы приветствуем все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем целям и принципам Устава ООН в интересах содействия мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами", - говорится в заявлении "Большой двадцатки".

Ранее газета Financial Times писала, что некоторые европейские страны пытались сделать формулировки жестче, "но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и не было бы никакого заявления".

Также на саммите выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, он прокомментировал удар американскими ракетами по Брянской области.