Президент Владимир Зеленский дал команду "максимально ускорять создание украинской баллистики".

Распоряжение было узвучено в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщил Зеленский в вечернем обращении.

"Наша дальнобойность – это чёткая и эффективная гарантия безопасности Украины", – поясняет президент.

Верховный главнокомандующий также заявил, что подразделения Вооружённых сил всё ещё остаются на российской территории.

"Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей", – добавил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский намекнул, что хочет нанести удар по российскому Параду Победы в Москве.

Война в Украине продолжается 1164-й день. Последние новости с главными событиями 2 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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