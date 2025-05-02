Несмотря на угрозы со стороны руководства Евросоюза о перспективах евроинтеграции Сербии, президент страны Александр Вучич пообещал приехать в Москву на Парад 9 мая, ударом по которому грозит Зеленский.

Его слова привел телеканал K1.

"Один только вопрос, какое наказание понесут Вучич и Сербия? Они говорят, что накажут меня, что закуют в цепи. Сербия находится на европейском пути, но я лично готов ко всем видам наказания. Я сдержу свое слово, я сказал президенту Путину, что приеду, и я поеду. У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но главная и единственная проблема - моя поездка в Москву", – заявил Вучич.

Напомним, что ранее Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве на 9 мая.

Известно, что 9 мая Москву посетит глава КНР Си Цзиньпин, который примет участие в торжествах к 80-летию победы над нацистской Германией.

Ранее свой визит в Москву на День победы подтверждали также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Лула да Силва, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководитель Палестины Махмуд Аббас.