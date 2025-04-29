Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая. Все приглашенные украинской стороной сослались на более важные дела.

Об этом сообщает издание Politico.

Как напоминает Politico, Украина приглашала высших европейских чиновников в пику параду ко Дню Победы в Москве, на который президент РФ Владимир Путин пригласил глав многих стран. Однако политики в этот день будут находиться в других поездках.

Например, премьер-министр Польши Дональд Туск отправится во французский город Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в норвежском Осло, а вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать, пока не утверждено все правительство.

При этом отмечается, что возможно, главы МИД стран ЕС посетят 9 мая Львов.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что в Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел Европейского союза, чтобы отметить День Европы.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила, что страны ЕС, чьи представители поедут в Москву на 9 мая, столкнутся с "последствиями".