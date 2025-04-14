Европейский союз дал указание странам западных Балкан, которые претендуют на вступление в блок, не посещать парад Победы в Москве на 9 мая.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля.

"Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами. Были очень четкие указания стран - членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС", – заявила Браже.

Также она отметила, что вчерашний российский удар по центру Сум говорит о том, что "Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны".

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Люксембурге пообещала, что и страны ЕС, чьи представители поедут в Москву на 9 мая, столкнутся с "последствиями".

Отметим, публично о намерении посетить Москву из стран западных Балкан, которые являются кандидатами в ЕС, озвучивал только президент Сербии Александар Вучич. Также поедет представитель страны - члена ЕС - премьер Словакии Роберт Фицо.

Между тем Politico пишет, что Украина приглашает чиновников ЕС на 9 мая в Киев, чтобы противостоять параду победы Владимира Путина. По данным издания, сегодня глава украинского МИД Андрей Сибига передал приглашение своим европейским коллегам на встрече в Люксембурге.

Отдельно Владимир Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров "коалиции желающих", переговоры об этом идут.

Напомним, ранее СМИ написали о поездке в Россию на День Победы главы Белого дома Дональда Трампа. Однако президент США опроверг публикации о своем визите 9 мая на парад в Москву.