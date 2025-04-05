Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление санкций против РФ в июне, то не только закончится срок их действия, но Евросоюзу придется передать российскому лидеру Владимиру Путину 240 млрд евро замороженных активов.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает немецкий журнал Der Spiegel.

В связи с этим дипломат призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии.

Цахкна считает, что для предотвращения раскола Европы также возможно лишение Венгрии права голоса.

"Единственный способ, которым Орбан мог бы заблокировать единогласные решения - например, по вопросам европейской внешней политики и политики безопасности. Однако статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства-члена, если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Так что именно это и делает Орбан", - сказал Цахкна.

На вопрос о том, следует ли теперь применять статью 7, он ответил: "У нас есть такая возможность, и я считаю, что она становится все ближе и ближе".

Цахкна также призвал к конфискации замороженных российских активов: "Мы заморозили активы в сфере недвижимости в Европе на сумму 240 миллиардов долларов и более. Деньги российского Центробанка в основном находятся в Бельгии".

Решение о продлении санкций должно приниматься каждые шесть месяцев. И каждый раз необходимо согласие Венгрии.

"Если они это заблокируют в июне, то не только санкции истекут, но и нам придется передать 240 миллиардов евро Путину. Как главы государств и правительств намерены объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому нам придется конфисковать эти активы", - сказал дипломат.

Ранее газета Politico писала, что Европейский союз пока не планирует лишать Венгрию права голоса, чтобы избежать "публичного распада единства".

Напомним, в феврале Венгрия выступила против нового предложения руководителей ЕС о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро.