Европейский союз пока не планирует лишать Венгрию права голоса, чтобы избежать "публичного распада единства".

Об этом пишет Politico.

К тому же Словакия может заблокировать это применение статьи 7.2 договора ЕС.

Будапешт уже дал понять, что на сегодняшней встрече ЕС снова не поддержит общую европейскую позицию, как было две недели назад с заявлением по Украине.

"Похоже, это новый стандарт", - "съязвил" высокопоставленный дипломат ЕС и добавил, что "лучше иметь более сильный текст, поддержанный 26 странами (то есть без Венгрии - Ред.), чем смягченный, но единогласный".

В ЕС "растет обеспокоенность", что "система 26+1 создает неприятный прецедент" и "неудачную картину в целом". Но европейцы говорят, что пока Венгрия "подчиняется там, где это действительно важно". Например, позволив на прошлой неделе продлить санкции против России после некоторых уступок.

Напомним, Совет Евросоюза одобрил выплату макрофинансовой помощи Украине на сумму около 3,5 млрд евро.

Ранее Венгрия выступила против нового предложения руководителей ЕС о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро.