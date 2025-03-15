Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Facebook

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал список требований Венгрии к Евросоюзу. Об этом он написал на свой странице в социальной сети X. 

По словам политика, ЕС должен выполнить ряд требований по просьбе жителей Венгрии, чтобы обеспечить мир, свободу и единство на территории. 

  1. Мы требуем создания Европы наций.
  2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
  3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.
  4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.
  5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.
  6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.
  7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.
  8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
  9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей. 
  10. Защитите христианское наследие Европы.
  11. Мы требуем мира в Европе.
  12. Евросоюз, но без Украины.

Не так давно Орбан призывал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине.

Также Венгрия выступила против нового предложения руководителей ЕС о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро. 

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