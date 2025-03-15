"Союз, но без Украины". Орбан опубликовал список требований к ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал список требований Венгрии к Евросоюзу. Об этом он написал на свой странице в социальной сети X.
По словам политика, ЕС должен выполнить ряд требований по просьбе жителей Венгрии, чтобы обеспечить мир, свободу и единство на территории.
- Мы требуем создания Европы наций.
- Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
- Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.
- Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.
- Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.
- Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.
- Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.
- Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
- Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.
- Защитите христианское наследие Европы.
- Мы требуем мира в Европе.
- Евросоюз, но без Украины.
Не так давно Орбан призывал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине.
Также Венгрия выступила против нового предложения руководителей ЕС о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро.
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