Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал список требований Венгрии к Евросоюзу. Об этом он написал на свой странице в социальной сети X.

По словам политика, ЕС должен выполнить ряд требований по просьбе жителей Венгрии, чтобы обеспечить мир, свободу и единство на территории.

Мы требуем создания Европы наций. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей. Защитите христианское наследие Европы. Мы требуем мира в Европе. Евросоюз, но без Украины.

Не так давно Орбан призывал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине.

Также Венгрия выступила против нового предложения руководителей ЕС о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро.