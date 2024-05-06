На парад в честь Дня Победы в Москве прибудут лидеры восьми стран.

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он сообщил, что на параде будут присутствовать лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашенные президент Кубы Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

В Кремле сообщили, что приглашения рассылали только представителям "дружественных стран".

В частности, президент Таджикистана был приглашён на 9 мая после обсуждения ущемления трудовых мигрантов в РФ в ходе телефонного разговора с Путиным.

Как мы сообщали, к 9 Мая власти РФ хотят устроить выставку трофейной западной тяжёлой техники.

Война в Украине продолжается уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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