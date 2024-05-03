В школьных методичках РФ ко Дню Победы нет упоминания о вкладе украинцев в борьбу с фашизмом.

Об этом сообщают оппозиционные российские издания.

По их информации, согласно методичке, на уроке "Разговоры о важном" ко Дню Победы учителя должны перечислить народы СССР, которые боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны, но среди них нет украинцев.

"День Победы с особым чувством отмечают не только в нашей стране. Плечом к плечу защищали мир от фашизма русские, белорусы, татары, буряты, таджики, узбеки, армяне, казахи и другие народы", – сказано в методических материалах.

На уроке детям также покажут видеоролик, в котором главная героиня – жительница Севастополя - пишет письмо своему прадеду.

"Именно сегодня, когда историю подвига советского солдата и всего героического народа пытаются бесчеловечно перевернуть, переписать, обесценить, наша задача, ныне живущего поколения, не дать этого сделать", – говорится в ее послании.

Кроме того, школьникам дадут задание сделать доклад о родственниках, воевавших либо во Вторую мировую, либо в нынешней войне с Украиной.

Между тем в Киеве год назад демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который был установлен в Мариинском парке. Он погиб от пули члена УПА, освобождая Украину от немецких захватчиков.

Также недавно в Ужгороде снесли памятник советским воинам на границе со Словакией.