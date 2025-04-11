Принятие Украины в европейский экономический блок разрушит Венгрию, считает венгерский премьер Виктор Орбан.

"Будапешт не должен поддерживать Киев только потому, что этого хочет Брюссель", – сказал он.

Орбан заявил, что не позволит Брюсселю "заставить" Венгрию принять членство Украины в ЕС.

"Мы должны бороться, чтобы никто не мог подвергать опасности наши экономические достижения, чтобы мы не несли агропромышленные риски и чтобы венгры не сталкивались с многочисленными вызовами порядка и безопасности, которые неизбежно будут сопровождать членство Украины в ЕС", – объяснил венгерский премьер.

Напомним, Орбан опубликовал список требований к ЕС, предлагая "союз без Украины".

По словам политика, ЕС должен выполнить ряд требований по просьбе жителей Венгрии, чтобы обеспечить мир, свободу и единство.

Перед этим премьер Венгрии призвал Евросоюз начать прямые переговоры с РФ о прекращении огня в Украине.

В письме президенту Европейского совета Антонио Коште он заявил, что блок не должен пытаться отвергнуть идею президента США Дональда Трампа о скорейшем урегулировании российско-украинского конфликта.