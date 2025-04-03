Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда(МУС) на фоне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, на которого суд выдал ордер на арест.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, передает Telex.

По его словам, сегодня правительство начнет работу о выходе в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами.

"Международный уголовный суд был "уважаемой инициативой", но в последнее время он превратился в политический орган, и обвинительный акт против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является самым печальным примером этого", - заявил Гуйяш.

Он добавил, что правительство Венгрии считает "все это неприемлемым", поэтому приняло решение не участвовать в работе Международного уголовного суда.

МУС заявил, что Венгрия обязана арестовать премьера Израиля Нетаньяху, на которого выдан ордер.

"Что касается визита Нетаньяху (в Венгрию - Ред.), суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС", - заявила пресс-служба суда, передает AFP.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил, что Венгрия выходит из МУС, потому что он "превратился в инструмент политики".

Это первый визит Нетаньяху в Европу после выдачи международного ордера на его арест по обвинению в преступлениях против гражданского населения сектора Газа.

Напомним, что минувшей осенью Монголия приняла у себя Владимира Путина, на которого также выдан ордер. Никаких санкций за это не последовало.