Венгрия будет блокировать путь Украины в Евросоюз, пока не вернёт языковые права закарпатским венграм.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Фейсбуке.

Дипломат из Будапешта заявил о "постоянных нарушениях прав венгерской общины в Закарпатской области".

"Украинское правительство, несмотря на регулярные обещания и приятные слова, не вернуло права меньшинства, отнятые у венгерской общины с 2015 года. Это неприемлемо и полностью противоречит общим европейским правилам и ценностям. Таким образом, пока эта печальная ситуация сохраняется, никакого прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС быть не может", – написал Сийярто.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Будапешт создаёт помехи процессу вступления Киева в ЕС.

Напомним, в последнее время Венгрия блокирует все решения Евросоюза о поддержке Украины.

Так, в последнем проекте коллективного заявления ЕС, не поддержанного Будапештом, было постановлено, что:

без Украины не может быть переговоров по Украине;

не может быть переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность без участия Европы;

в 2025 году ЕС предоставит Киеву 30,6 млрд евро, часть из них за счёт прибылей от замороженных российских активов.

Ранее Петер Сийярто заявил, что в случае вето Венгрии Брюссель готов "изнасиловать" законы ЕС, чтобы продлить санкции против России.