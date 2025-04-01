Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Будапешт движутся к созданию военного союза.

Об этом он рассказал во время брифинга.

"Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений", - заявил Вучич.

По его словам, министерства обороны Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор количество - 79 совместных мероприятий, в том числе маневров (для сравнения, в 2023 году их было 48).

"И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии", - отметил президент Сербии.

Первый шаг к военному союзу уже сделан: сегодня министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл в Сербию, где вместе с сербским коллегой Братиславом Гашичем подписал план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией.

Несколько дней назад глава комитета сербского парламента по делам диаспоры Драган Станоевич заявлял, что в новый военно-политический союз может также войти Словакия. Белград рассматривает это как ответ на подписание соглашения о сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово.

"Сербия будет создавать союзы с государствами, которые не подчиняются диктату Брюсселя", - заявил Станоевич.

Напомним, в Сербии в марте с новой силой начались масштабные антиправительственные протесты. Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся протестов, однако допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца.