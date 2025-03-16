Президент Сербии Александр Вучич не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов, однако допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца.

Об этом он заявил вчера поздно вечером на пресс-конференции после прошедшего в Белграде крупного митинга оппозиции.

"Я готов принять вердикт народа. Главное, чтобы они тоже это признали и после выборов снова не стали жаловаться и ныть", – заявил Вучич.

Вучич сказал, что, по оценкам армии, в митинге в Белграде приняли участие 88 тысяч человек, а полиция оценила количество участников в 107 тысяч человек. Это гораздо меньше, чем назвала сама оппозиция (от полумиллиона до миллиона участников).

По словам Вучича, во время митингов имели место нарушения правопорядка.

56 человек получили травмы, они доставлены в больницы. 22 человека арестовали за различные правонарушения. Протестующие использовали более 60 взрывных устройств.

"Были повреждены свыше 100 тракторов, принадлежащих сербским фермерам. Если бы не тракторы, вряд ли удалось бы избежать кровопролития", - заявил Вучич.

По его словам, все лица, причастные к разрушениям, будут задержаны и понесут ответственность.

Напомним, антиправительственные акции идут с осени после обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

По итогам этих протестов в январе ушёл в отставку премьер Сербии Милош Вучевич.