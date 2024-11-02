В сербском городе Нови-Саде обрушились бетонные конструкции, удерживавшие навес над входом на железнодорожный вокзал. Погибли и пострадали люди.

Видео момента трагического инцидента и последующих спасательных работ опубликовали местные телеграм-каналы.

15 человек погибли и по меньшей мере 30 получили ранения, сообщает издание "Сербия сегодня".

По имеющейся информации, здание вокзала в Нови-Саде было недавно отремонтировано и заново открыто в июне этого года. При этом в железнодорожной компании Železnice Srbije уточнили, что конструкция над входом на станцию не входила в план капремонта.

Местные эксперты отмечают, что ремонтные работы могли повлечь за собой структурные изменения в здании, что косвенно могло привести к обрушению примыкающих конструкций.

Глава МВД республики Ивица Дачич сообщил, что спасательная операция продолжается. Многие спасенные из-под завалов находятся в очень тяжелом состоянии. Не исключено, что под завалами ещё окажутся выжившие.

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации потребовал как политической, так и уголовной ответственности для виновников трагедии.

Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура.

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