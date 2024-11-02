15 погибших, десятки раненых. В Сербии обрушился бетонный навес над входом в железнодорожный вокзал. Видео
В сербском городе Нови-Саде обрушились бетонные конструкции, удерживавшие навес над входом на железнодорожный вокзал. Погибли и пострадали люди.
Видео момента трагического инцидента и последующих спасательных работ опубликовали местные телеграм-каналы.
15 человек погибли и по меньшей мере 30 получили ранения, сообщает издание "Сербия сегодня".
По имеющейся информации, здание вокзала в Нови-Саде было недавно отремонтировано и заново открыто в июне этого года. При этом в железнодорожной компании Železnice Srbije уточнили, что конструкция над входом на станцию не входила в план капремонта.
Местные эксперты отмечают, что ремонтные работы могли повлечь за собой структурные изменения в здании, что косвенно могло привести к обрушению примыкающих конструкций.
Глава МВД республики Ивица Дачич сообщил, что спасательная операция продолжается. Многие спасенные из-под завалов находятся в очень тяжелом состоянии. Не исключено, что под завалами ещё окажутся выжившие.
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