В мексиканском штате Нуэво-Леон обрушилась сцена во время предвыборного митинга кандидата в президенты Хорхе Майнеса. Известно о девяти погибших, в том числе ребенке, и около 50 получивших ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Кандидат в президенты Майнес не пострадал и после осмотра врачами вернулся на место происшествия, чтобы встретиться с журналистами. Он заявил, что конструкция сцены обрушилась из-за резкого порыва ветра.

Майнес объявил о временной приостановке предвыборной кампании и выразил надежду на проведение тщательного расследования обстоятельств случившегося.

Хорхе Майнес баллотируется на пост президента Мексики от центристской партии "Гражданское движение". Согласно последним опросам общественного мнения, сообщаемым Reuters, Майнес занимает третье место по популярности среди кандидатов.

Президентские выборы в Мексике состоятся 2 июня.

В соцсетях пользователи публикуют видео трагедии на предвыборном митинге.

Ранее мы сообщали, что летом 2022 года в пригороде испанской Валенсии сильный ветер вызвал обвал части сцены на фестивале танцевальной музыки. В результате по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения.

А в апреле "Страна" рассказывала, что в Турции во время празднования победы оппозиции на выборах рухнул балкон. Погиб заместитель главы отделения оппозиционной партии Турции Мехмет Палаз.