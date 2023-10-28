В субботу, 28 октября, штормовой ветер над Украиной сломал деревья в Киеве и снёс рекламный щит на Бориспольской трассе.

Видео и фото ущерба от стихии публикует корреспондент "Страны". Также об упавших деревьях сообщает патрульная полиция столицы.

Пострадали частные автомобили киевлян, попавшие под рухнувшие деревья и оторванные ветром ветки.

Рекламный щит, находясь на возвышенности транспортной развязки, был снесён напором стихии на придорожный столб.

Напомним, в Киеве из-за непогоды погибли двое мужчин, семь жителей столицы получили травмы и переломы.

"Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Семеро жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Мы также сообщали, что из-за непогоды 306 тысяч потребителей в 14 областях остались без света.

"Обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской", - сообщили в Минэнергетики.