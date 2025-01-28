Премьер-министр Сербии Милош Вучевич и большая часть правительства уходят в отставку после масштабных осенних протестов.

Скорую отставку Вучевича подтвердили местные издания "Вечерне новости" и "Политика". А Bloomerg приводит заявление президента Александра Вучича об увольнении министров.

Протесты начались в ноябре из-за обрушения крыши на железнодорожной станции в городе Нови-Сад, что под Белградом. Тогда погибли 15 человек. Студенты и оппозиционные группы обвинили власти в халатности и коррупции при проведении ремонтных работ на станции, которая была вновь открыта всего за несколько месяцев до обрушения. Протестующие требовали наказать ответственных и отправить в отставку власти, включая Вучича. Также они выражали недовольство его Прогрессивной партией.

Одиннадцать арестов и две отставки министров в ноябре не смогли успокоить общественное возмущение.

Вчера жители Сербии вышли на массовый митинг в Белграде, заблокировав центр города. Произошли столкновения со сторонниками Вучича, в результате которых есть пострадавшие.

"Протесты стали самым большим вызовом за последние годы для Вучича, лидера, который стремился сбалансировать интересы Сербии между Россией и Европейским союзом", - прокомментировало ситуацию агентство Bloomerg.

Вучич заявил, что протесты создают проблему для экономики страны.

Также ранее он и его соратники обвинял страны Запада в попытке организовать в стране цветную революцию в отместку за нежелание сербских властей вводить санкции против РФ.

В конце 2023 года в Сербии уже прокатились массовые протесты оппозиции после ее проигрыша на выборах, но тогда они быстро сошли на нет.