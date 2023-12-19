На улицах столицы Сербии Белграда вновь собрались протестующие, которые требуют отменить результаты воскресных парламентских выборов в стране.

Сейчас люди митингуют возле здания Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Митинг прокомментировала представитель власти - премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые второй день подряд проводят акции протеста, рассчитывают захватить власть революционным путем.

"Было абсолютно ясно, что оппозиция в ходе всей своей кампании готовила это (протесты - Ред.). Они не предоставили никакого плана, их кампания была сконцентрирована исключительно на ненависти в адрес Вучича", - сказала Брнабич.

"Они готовили майдан в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции. Этого не произойдет", - резюмировала премьер.

Вечером 18 декабря сторонники оппозиции тоже провели многочисленный митинг у здания РИК в центре Белграда. Анонсированная лидерами оппозиционного блока Мариникой Тепич и Мирославом Алексичем вторая акция протестов стартовала в 18:00 (19:00 по Киеву). Движение на центральной столичной улице Краля Милана перекрыто, протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги и массово используют свистки и дудки.

Политсила президента "Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться" взяла на выборах 46,71%, оппозиционная "Сербия против насилия" – 23,58%, еще четыре партии – от 2 до 6,5%.

Напомним, предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии 3 апреля 2022 года, на них уверенно победила партия Вучича.