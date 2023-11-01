Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 17 декабря.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Очень важно, чтобы Сербия сохранила мир, стабильность, проявила всю демократию, и я бы сказал, что эта кампания - это возможность цивилизованно представить гражданам различные идеи, программы, политику, которые должны конкурировать, но которые не будут угрожать нашим интересам", - заявил Вучич.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии 3 апреля 2022 года, на них уверенно победила партия Вучича.

Напомним, летом Европейский Союз призвал Сербию и Косово к немедленной деэскалации, Брюссель потребовал от Косово провести новые выборы в районах, где проживают в основном сербы.

Однако напряженность в регионе не спала. В конце сентября на севере Косово произошло резкое обострение ситуации: в районе, где живут сербы был убит косовский полицейский. После этого в НАТО призвали нанести удар по Сербии.

В октябре в Госдепе заявили, что сербские силы частично отошли от административной границы с Косово, в США ждут дальнейшей деэскалации затяжного конфликта.