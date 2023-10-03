Сербские силы частично отошли от административной границы с Косово, в США ждут дальнейшей деэскалации затяжного конфликта.

Об этом заявил на брифинге 3 октября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы отмечали беспрецедентное размещение сербской артиллерии, танков и механизированных бригад у границы с Косово. Мы призвали Сербию отвести силы и снизить напряженность. Мы отмечаем отвод части сил и снаряжения от границы с Косово с 29 сентября и ожидаем, что Сербия продолжит шаги по деэскалации и отвод сил", - сказал Пател.

Летом Европейский Союз призвал Сербию и Косово к немедленной деэскалации, Брюссель потребовал от Косово провести новые выборы в районах, где проживают в основном сербы.

Однако напряженность в регионе не спала. В конце сентября на севере Косово произошло резкое обострение ситуации: в районе, где живут сербы был убит косовский полицейский. После этого в НАТО призвали нанести удар по Сербии.

"В Баньске началась сербская война против Косово. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!" - написал председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер в социальной сети X.



