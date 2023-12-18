В Сербии обостряется ситуация после проведения победных для политической силы президента страны Александара Вучича парламентских выборов.

Прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который занял второе место, отказывается признавать свое поражение, обвиняя власти в фальсификациях и краже голоса (Вучич обвинения отвергает).

Его сторонники проводят акции протеста в Белграде с требованием отменить результаты выборов. Были попытки штурма здания Республиканской избирательной комиссии (РИК). Близкие к оппозиции СМИ пишут, что РИК может отменить результаты выборов, но подтверждений этому нет.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что оппозиция устраивает хаос в центре столицы.

По последним данным, в Сербии обработано 96,68% бюллетеней.

Политсила президента "Александар Вучич - Сербия не смеет останавливаться" взяла 46,71%, оппозиционная "Сербия против насилия" - 23,58%, еще четыре партии - от 2 до 6,5%.

Напомним, предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии 3 апреля 2022 года, на них уверенно победила партия Вучича.

Ранее мы писали, что на недавних выборах в Нидерландах победила ультраправая партия, лидер которой выступает против поставок оружия Украине.