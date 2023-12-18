В центре Белграда тысячи сторонников оппозиции собрались по призыву лидеров блока "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича.

Собравшиеся у здания столичной администрации заявляют о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партией коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирает 39,34%, в то время как оппозиционный блок получает 34,27%.

Протестующие перекрыли движение на центральных улицах и продолжают акцию протеста у входа в здание Республиканской избирательной комиссии.

Во время голосования в воскресенье граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина.

Право голоса в стране имеют более 6,5 млн человек. Голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах. Результаты выборов должны быть объявлены в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до вечера 21 декабря.

Ранее мы писали, что РФ может разрешить голосовать по украинскому паспорту на будущих президентских выборах.

Также мы сообщали, что на недавних выборах в Нидерландах победила ультраправая партия, лидер которой выступает против поставок оружия Украине.