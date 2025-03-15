В Белграде и Будапеште вспыхнули антиправительственные протесты. Видео
В Сербии с новой силой начались масштабные антиправительственные протесты.
Кадры с улиц Белграда публикуют политические телеграм-каналы.
Напомним, в Белграде митинги идут с осени после кадров обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, где погибло 15 человек. По итогам этих протестов уже ушёл в отставку премьер Сербии Милош Вучевич.
Но волнения не утихают – сегодня в Белграде на улицы вышли сотни тысяч демонстрантов. Они заблокировали работу транспорта и начали перекрывать улицы – в том числе сельхозтехникой.
Первый день беспорядков уже ознаменовался инцидентом: автомобиль въехал в толпу людей, среди которых есть травмированные. Также оказался задержан мужчина, который планировал взорвать резиденцию президента Сербии Александара Вучича.
В настоящее время правительственные здания, включая президентскую администрацию и парламент, оцеплены полицией.
Позже появились новые кадры из Белграда, где, судя по видео, начались столкновения протестующих с полицией.
Протесты сегодня проходят и в столице Венгрии Будапеште – местная оппозиционная партия требует отставки премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее Орбан опубликовал список требований к ЕС, в числе которых "союз, но без Украины".
Напомним, глава правительства Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в организации протестов.