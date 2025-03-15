В Сербии с новой силой начались масштабные антиправительственные протесты.

Кадры с улиц Белграда публикуют политические телеграм-каналы.

Напомним, в Белграде митинги идут с осени после кадров обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, где погибло 15 человек. По итогам этих протестов уже ушёл в отставку премьер Сербии Милош Вучевич.

Но волнения не утихают – сегодня в Белграде на улицы вышли сотни тысяч демонстрантов. Они заблокировали работу транспорта и начали перекрывать улицы – в том числе сельхозтехникой.

Первый день беспорядков уже ознаменовался инцидентом: автомобиль въехал в толпу людей, среди которых есть травмированные. Также оказался задержан мужчина, который планировал взорвать резиденцию президента Сербии Александара Вучича.

В настоящее время правительственные здания, включая президентскую администрацию и парламент, оцеплены полицией.

Позже появились новые кадры из Белграда, где, судя по видео, начались столкновения протестующих с полицией.

Протесты сегодня проходят и в столице Венгрии Будапеште – местная оппозиционная партия требует отставки премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее Орбан опубликовал список требований к ЕС, в числе которых "союз, но без Украины".

Напомним, глава правительства Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в организации протестов.