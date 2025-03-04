Президент США Дональд Трамп пригрозил организаторам студенческих протестов тюрьмой, а учебным заведениям - прекращением федерального финансирования.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth.

По словам Трампа, организаторы митингов также могут быть депортированы из Соединенных Штатов.

"Все федеральное финансирование прекратится для любого колледжа, школы или университета, которые допускают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Никаких масок!" - написал Трамп в своей соцсети.

Ранее американские студенты часто выходили на протесты в поддержку Палестины и против Израиля из-за бомбардировок сектора Газа. Так, в апреле прошлого года несколько дней подряд бушевали массовые студенческие протесты в поддержку палестинцев, пострадавших из-за действий ЦАХАЛ. В акциях протеста приняли участие студенты Йельского, Нью-Йоркского, Колумбийского, Гарвардского университетов и Массачусетского технологического института.

Напомним, в январе Трамп обещал подписать указ о депортации всех иностранцев-антисемитов, включая студентов. Депортации будут подлежать все иностранцы, принимавшие участие в пропалестинских митингах после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и нарушившие общественный порядок в ходе этих митингов.