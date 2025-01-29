Новый президент США Дональд Трамп запретил проводить операции по смене пола у людей младше 19 лет.

Текст соответствующего указа появился на сайте Белого дома.

"Сегодня по всей стране медицинские работники калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей, следуя радикальному и ложному утверждению, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец.

Бесчисленное множество детей вскоре пожалеют о том, что их изуродовали, и начнут осознавать ужасающую трагедию того, что они никогда не смогут зачать собственных детей или выкормить их грудью. Более того, медицинские счета этих уязвимых молодых людей могут расти на протяжении всей их жизни, поскольку они часто оказываются в ловушке пожизненных медицинских осложнений, проигрышной войны со своим собственным телом и, как ни прискорбно, стерилизации", - сказано в тексте документа.

Трамп определил, что отныне политика США будет заключаться в том, что государство не будет финансировать и продвигать так называемый переход детей и подростков из одного пола в другой и запрещает "эти разрушительные и изменяющие жизнь процедуры".

Также в указе критикуется как лженаучный подход, вследствие которого дети получают химические и хирургические увечья под предлогом медицинской необходимости.

В соответствии с указом из медицинских страховок исключают оплату детских трансгендерных операций и гормонального лечения.

Вчера Трамп подписал указы о запрете трансгендерам служить в армии США и упразднении "офисов разнообразия" в армейских структурах.

За несколько дней до его инаугурации Палата представителей запретила участие трансгендеров в женских спортивных командах школ США.