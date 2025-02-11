Война может завершиться уже через месяц или два, но после установления мира могут начаться противостояния внутри украинского общества.

Такой прогноз дал мэр Киева Виталий Кличко на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления".

"Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными... Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца", - заявил столичный мэр.

После этого, по его мнению, будут проведены выборы, на которых может произойти "борьба на уничтожение", в которой примут участие "примерно с теми же лозунгами все политические силы".

"Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить о каком-то общественном противостоянии, потому что мы видим по истории разных стран: после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили", - сказал Кличко.

Между тем народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что война в Украине не закончится в ближайшие месяцы.

Какие планы у Банковой по войне и миру, мы анализировали в отдельном материале.