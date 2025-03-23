Вице-премьер Сербии Александар Вулин обвинил в организации протестных акций в Белграде "американских заговорщиков против президента США Дональда Трампа".

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По его словам, во внутренние дела его страны пытается ввязываться "глубинное государство" США.

"Цветную революцию в Сербии организовало "глубинное государство" США - то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, - а также несколько европейских разведывательных служб", - сказал Вулин.

Он также подчеркнул, что эти силы несут ответственность за атаки на президента Милорада Додика и Республику Сербскую.

Цель этих действий он назвал "дестабилизацию Сербии" и "приход к власти прозападных политиков, которые будут следовать всем указаниям, включая введение антироссийских санкций".

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов, однако допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца.

При этом антиправительственные акции идут с осени, после обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

По итогам этих протестов в январе ушёл в отставку премьер Сербии Милош Вучевич.