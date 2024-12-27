Украина больше остальных проиграет по итогам войны, а США и Китай окажутся в выигрыше.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и россияне, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, и Китай теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию", - сказал Вучич.

Он считает, что Европа не делает достаточно, чтобы Украина победила, а потому нужен "более рациональный подход, чтобы положить конец кровопролитию".

Китай, по мнению Вучича, выступит посредником в возможных переговорах, которые инициирует Дональд Трамп.

"Это будет хорошим знаком, так как Китай сможет оказывать большее влияние на Москву. Я просто беспокоюсь, что до прекращения огня может произойти что-то плохое. Я имею в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия ответит на огонь западных ракетных систем. Тот, кто думает, что Владимир Путин не применит это мощное оружие, ошибается", - считает Вучич. При этом он не уточнил, имеет ли в виду ядерное оружие.

По его словам, Си Цзиньпин полгода назад заявил ему, что "до января (инаугурации нового президента США - Ред.) ничего не изменится, а после этого могут состояться переговоры".

Трамп, по мнению Вучича, "не будет поддерживать Украину финансово так сильно, как нынешняя администрация, он также пообещал заключить мир и, вероятно, сделает все возможное, чтобы выполнить это обещание, если война не обострится прежде".

В том же интервью Вучич спрогнозировал, что самое позднее через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ по нему пойдет из России в Европу.

Ранее мы писали о намеке Трампа на то, что при нем США сократят помощь Украине.