Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своем визите 9 мая на парад в Москву, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом он заявил отвечая в Белом доме на вопрос о том, собирается ли поехать в Москву.

По его словам, он не собирается этого делать.

"Нет, нет, не собираюсь. Не собираюсь", - заверил он.

Ранее французский еженедельник Le Point со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп может посетить парад в российской столице 9 мая. По его данным, в этот день два президента будут праздновать в Москве "их общее соглашение о мире в Украине".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказал, что визит главы США в Москву на празднование 9 Мая не планируется. На вопрос журналистов о том, была ли достигнута договоренность о визите, Песков ответил отрицательно.

Напомним, 12 февраля у Трампа и лидера РФ Владимира Путина состоялся телефонный разговор.

На следующий день спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты США и России поручили своим помощникам "немедленно" начать проработку встречи "на высшем уровне". Ее место и сроки Песков не уточнил, так как на этот счет шли обсуждения.