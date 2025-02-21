Президент США Дональд Трамп – российский агент, которого завербовал КГБ СССР в 1987 году.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев.

По словам Мусаева, в 1987 году он работал в Шестом управлении советского ведомства госбезопасности, и тогда Москвой оказался завербован 40-летний американский бизнесмен Трамп, которому дали псевдоним Краснов.

Отметим, что согласно официальной биографии Мусаева, опубликованной в Википедии, он в 1986-1989 годах был откомандирован из КГБ в МВД СССР, где служил в структуре 8-го главного управления. В 6-м управлении КГБ СССР в этот период он не работал.

Сейчас Мусаев находится не у себя на родине: в Казахстане он был заочно осуждён ещё в 2008 году по многочисленным обвинениям, в том числе в действиях, направленных на насильственный захват власти, шпионаже и хищении государственного имущества в крупном размере.

Альнур Мусаев отвергает обвинения против себя.

На днях эксперт Центра Карнеги назвал 10 признаков того, что своими действиями Трамп пытается понравиться Владимиру Путину.

Напомним, в 2018 году Трамп поздравил Путина с победой на выборах, несмотря на рекомендации советников Белого дома не делать этого.