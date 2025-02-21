Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование 9 Мая и встретится там с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на источники.

"9 мая 2025 года, если новое соглашение между США и Россией будет заключено и ничто не помешает его выполнению, европейцы символически выпьют до дна чашу, наблюдая на своих экранах парад российских войск, приветствующий американского президента", – сказано в публикации журнала.

По его данным, 9 мая два президента будут праздновать в Москве "их общее соглашение о мире в Украине".

"Мирные переговоры, согласно плану Келлога, завершатся 9 мая. И таким образом 9 мая 2025 года станет днём их триумфа", - пишет Le Point.

Напомним, 12 февраля у Трампа и Путина состоялся телефонный разговор.

На следующий день спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты США и России поручили своим помощникам "немедленно" начать проработку встречи "на высшем уровне". Ее место и сроки Песков не уточнил, так как на этот счет шли обсуждения.

Также сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин прилетит 9 мая в Москву.