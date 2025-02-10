Глава КНР Си Цзиньпин прилетит 9 мая в Москву.

Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

По его словам, Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах к 80-летию победы над нацистской Германией.

Как известно, ранее свой визит в Москву на День победы подтверждали также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Лула да Силва, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и руководитель Палестины Махмуд Аббас.

В свою очередь лидер КНР пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Пекин пока не предоставил официальных комментариев на тему возможного визита Си Цзиньпина в Москву.

Ранее мы писали о том, что Китай планирует в ближайшее время провести встречу в рамках платформы "Друзья мира" по Украине для оценки текущей ситуации.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп за несколько дней до инаугурации провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем. Стороны, кроме прочего, обсуждали Украину.