Китай планирует в ближайшее время провести встречу в рамках платформы "Друзья мира" по Украине для оценки текущей ситуации.

Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун на пресс-конференции, приуроченной к началу председательства Китая в Совете Безопасности ООН в феврале.

Дипломат сказал, что в ближайшие месяцы планируется еще одна встреча для анализа ситуации, отметив, что обе стороны выражают готовность к мирным переговорам. Он выразил надежду, что это может осуществиться в ближайшее время, и что платформа этой группы сможет сыграть полезную роль в содействии диалогу.

Напомним, основателями платформы являются Китай и Бразилия.

В Украине идею платформы резко раскритиковал президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, китайско-бразильская инициатива - это "что-то альтернативное полному и справедливому миру", которого добивается Киев.

Мы разбирались в отдельном материале, чего хотят "Друзья мира" и почему они не нравятся Зеленскому.

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