Известный российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь в своей статье для немецкого издания Der Spiegel описывает перемены в общественном сознании России, которые происходят во время войны.

Он приводит пример известного блогера и рекрутера Алены Владимирской, которая на своей странице в ФБ рассказала, как она ужинала с подругой в модном ресторане в Москве. Она рассказала ей, что выходит замуж, что платье у нее от российского бренда, и что медовый месяц она проведет в горах Восточной Сибири.

Далее автор заметила, что сама она тоже проведет отпуск в Осетии и будет носить одежду только российских производителей: футболка, пиджак, юбка, сапоги, сумка, колготки, нижнее белье - все российское.

"И мы пьем российское шампанское. И едим ростовские стейки", - пишет Алена Владимирская.

"У них, конечно, была возможность покупать одежду западных брендов. Однако они сознательно отдают предпочтение российским компаниям: "Не из благотворительности, а потому что нам это действительно нравится".

Этот пост вызвал ажиотаж среди эмигрантов, многие комментаторы задались вопросом: "А как же война?"

На это блогер отвечает: "Мне что, теперь без трусов ходить?". Такое отношение характерно для многих людей в современной России: идея о том, что жизнь продолжается, что нужно быть счастливым и радоваться, что бы ни случилось, не нова. Но теперь к ней добавилась новая идея: жизнь, несмотря на военные действия, стала лучше, комфортнее и удобнее, а благосостояние россиян растет", - пишет Зыгарь.

Он также приводит аргументы тех, кто говорит о быстром экономическом росте в РФ.

"Во-первых, нефть, газ, металлы и другое сырье продолжают продаваться за рубеж, принося немалый доход. При этом деньги остаются в стране: вывести капитал из России практически невозможно, а иностранные банки все больше ограничивают сотрудничество с российскими компаниями. Это означает, что почти вся прибыль инвестируется внутри страны. Огромный советский ВПК десятилетиями находился в катастрофическом состоянии. Его возрождение позволило создать рабочие места для многих людей и перераспределить денежные потоки внутри России. От этого выиграли не только крупные города, но и небольшие поселки", - пишет Зыгарь.

По его словам, уход западных брендов стал большим преимуществом для их российских конкурентов - особенно в розничной торговле и пищевой промышленности.

"Магазины, склады и производственные мощности были просто поглощены российскими компаниями, которые теперь нашли огромный и платежеспособный рынок сбыта, ориентированный почти исключительно на их, то есть российские, товары. Самое яркое изменение в воюющей России - бум внутреннего туризма. По статистике, он вырос на четверть по сравнению с предыдущим годом", - пишет Зыгарь.

Он отмечает, что экономические изменения идут рука об руку с психологическими - это видно и из поста Алены Владимирской. Сохранение прежнего уровня жизни и даже его рост сопровождаются ростом антизападных настроений.

"С 2022 года получить шенгенскую визу в России стало крайне сложно. В личных беседах и бизнесмены, и профессионалы в области культуры говорят, что воспринимают санкции против России как оскорбление и что больше не поедут на Запад "из принципа".

Многие россияне не связывают сложившуюся ситуацию непосредственно с военными действиями в Украине. Скорее, они считают, что санкции несправедливо наказывают все российское население, щадя тех, кто на самом деле несет ответственность за принятые решения.

Они считают себя скорее жертвами, чем ответственными. Обида на весь мир растет внутри них, но растет и уверенность в себе. Этот процесс сейчас, к сожалению, формирует психику целого нового поколения россиян", - пишет Зыгарь.

По его словам, многие в России внимательно следят за трудностями, с которыми сталкиваются их соотечественники в эмиграции: проблемы с визами и видами на жительство, трудности с жильем, школами и медстрахованием.

"Повседневные драмы эмигрантов служат подтверждением для тех, кто остался, что решение не покидать страну было правильным", - пишет Зыгарь.

Напомним, ранее Михаил Зыгарь в статье для немецкого журнала Der Spiegel писал о расколе и о начале открытой войны между двумя лагерями российской антипутинской оппозиции в эмиграции.