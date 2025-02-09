Появилось расследование о внедрении бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем (которого Украина обвиняет в работе на российские спецслужбы) в окружение президента Украины Владимира Зеленского и СБУ своего агента - арестованного летом 2022 года экс-главу крымского СБУ Олега Кулинича.

Расследование опубликовало издание The Times.

В статье Кулинича сравнивают со знаменитым советским разведчиком Кимом Филби.

"Кулинич был самым ценным агентом ФСБ России в Украине", - сказал высокопоставленный сотрудник украинской контрразведки. - Его деятельность можно сравнить с деятельностью Кима Филби, который разрушил МИ-6 изнутри".

Издание заявляет, что Сивкович смог внедрить своего агента Кулинича в команду Зеленского через американского адвоката Маркуса Коэна. Коэн, представляясь американским лоббистом, в начале 2019 года смог войти в доверие к предвыборному штабу Зеленского и представил ему Кулинича, как политэксперта, который будет работать в кампании на общественных началах.

"Кулинич был советником нескольких министров правительства и занимал руководящую должность в агентстве по атомной энергии. Оба мужчины в итоге оказались в штабе избирательной кампании, работая над избранием Зеленского и налаживая связи в Вашингтоне. Коэн нанимал лоббистов и консультантов по безопасности от имени кампании. Эти подрядчики фактически получали оплату от Сивковича в Москве через подставные компании. Среди документов, с которыми ознакомилась The Sunday Times, - контракт на 185 250 долларов с лондонской фирмой Global Analytica. Якобы это была компания британских экспертов по безопасности, которая должна была обеспечить «личную безопасность Зеленского, включая «кибербезопасность» и предоставление семи «защищенных» смартфонов для Зеленского и его команды. Никто в лагере Зеленского не обратил внимания на то, что компания была зарегистрирована в марте 2019 года, всего за месяц до этого", - пишет издание.

После победы на выборах Зеленский назначил своего друга детства Ивана Баканова руководителем спецслужбы СБУ. В лоббистском документе, поданном в Минюст США, Коэн заявил, что работал в предвыборной кампании Зеленского, а теперь работает на Баканова и администрацию президента.

"Коэн утверждал, что заплатил 70 000 долларов из собственных денег вашингтонской лоббистской фирме, чтобы обеспечить знакомство команды Зеленского с членами администрации Трампа. Кулинич работал с ним над этой операцией влияния. Их деятельность, особенно по переговорам в США, приветствовалось Зеленским, сказал источник, работавший с администрацией. В 2020 году Кулинич был назначен главой управления СБУ по Крыму, где он должен был действовать как система раннего предупреждения о любых признаках того, что Россия готовится нанести удар", - пишет издание.

Вместо этого, по словам прокуроров, он стремился подорвать обороноспособность Украины: "Кулиничу удалось дестабилизировать работу этого управления СБУ. Он разрушил их контрразведывательную работу".

"В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины", - утверждает СБУ.

Но Кулинич уже начал вызывать подозрения. Офицер контрразведки СБУ Василий Малюк заметил, что он совершает поездки за границу одновременно с Сивковичем, за которым украинская разведка следила уже много лет.

Они начали следить и за Кулиничем. В феврале 2022 года накануне вторжения Кулинич знал о плане атаки из Крыма, утверждают прокуроры.

"В первые часы вторжения он блокировал любые попытки оповестить руководство СБУ о реальной ситуации в регионе, - утверждает сотрудник СБУ. - Он не принимал мер и не подчинялся приказам, уводя своих сотрудников в другой регион".

В марте 2022 года Кулинич был уволен, а 16 июля 2022 года арестован. Обвинительные улики были найдены в сотнях документов, изъятых СБУ из компьютера в Москве и в ходе последующего обыска в киевской квартире.

Среди них — фотографии и видеозаписи совместных поездок Кулинича и членов семьи Сивковичей за границу. Есть также сообщения от Кулинича к Сивковичу.

Сам Кулинич отрицает, что работал на ФСБ. В настоящее время суд над Кулиничем продолжается.

Напомним, замсекретаря СНБО Владимиру Сивковичу, который работал во времена президентства Виктора Януковича, сообщили об очередном подозрении. Его называют куратором сети российских агентов в Украине.

Также мы рассказывали, как в Одессе задержали российского агента, который хотел баллотироваться в Раду, чтобы шпионить для ФСБ.