Глава штаба антитеррористического центра СБУ, который с 2016 года возглавлял антитеррористическое управление Службы безопасности, оказался агентом ФСБ. Его задержал сегодня утром лично глава СБУ Василий Малюк.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице ведомства.

Малюк рассказал, что Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности сотрудника. Глава СБУ входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой мужчины, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Малюк напрямую докладывал Владимиру Зеленскому.

"Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", – сказал Малюк.

О всех деталях спецоперации в СБУ пообещали сообщить в ближайшее время.

В январе СБУ задержала главу областной коллегии адвокатов Днепра по подозрению в корректировании ракетных ударов.

А летом по аналогичному подозрению были задержаны две чиновницы горсоветов.