Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова главы евродипломатии Каи Каллас о параде 9 мая в России, заявил, что будет присутствовать на нём, и никто ему не может это запретить.

Соответствующая публикация появилась на странице главы словацкого правительства в Фейсбуке.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предостерегает лидеров ЕС от участия в праздновании Дня Победы в мае в Москве. Я еду в Москву 9 мая. Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского разгула. Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или как я пойду и отдам дань уважения пилотам Королевских ВВС. И напоминаю, что, как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира в Украине и не вхожу в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны. Слова госпожи Каллас неуважительны, и я возражаю против них", – написал Фицо.

Между тем газета The Telegraph пишет, что Сербии могут не дать вступить в ЕС, если её президент Александар Вучич поедет в Москву на парад Победы.

Так, европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит станет нарушением критериев членства в блоке и подорвёт амбиции его страны вступить в ЕС.

"Мы должны гарантировать, что они понимают, что определенные решения имеют свою цену. Последствием этого является то, что они не вступают в Европейский Союз", – заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас предупредила о "последствиях" тех европейских лидеров, которые поедут в Москву на празднование 80-летия Дня Победы.

Как мы сообщали, Евросоюз призвал страны-кандидаты не посещать парад на 9 мая в России.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своём визите 9 мая на парад в Москву.