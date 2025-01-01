Россия надеется завершить переговоры по Украине и закончить войну до 9 мая, в день 80-й годовщины победы СССР над нацистской Германией.

Об этом заявил работающий в РФ корреспондент Sky News Ивор Беннетт.

По его словам, главная идея состоит в том, чтобы отметить празднование вдвойне.

"Я думаю, что Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Цель будет заключаться в двойном праздновании", - высказывается журналист.

Также Ивор Беннетт считает, что в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена.

"Переговоры кажутся неизбежными", - отмечает он.

Несмотря на это, корреспондент уверен: любой расклад завершения военных действий будет для России "победным".

"При этом Россия при любом варианте завершения войны будет заявлять, что это для нее победа", - добавляет Беннетт.

Напомним, что Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и об отсутствии предложений по их проведению.

Война в Украине идет 1043-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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