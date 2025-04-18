В Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел Европейского союза, чтобы отметить День Европы. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

"Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду", - сказал Барро.

Он отметил, что европейские дипломаты в этот день соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

"В этот день Путин планирует большое торжество в Москве - это для них день победы. Для нас же это будет момент солидарности с Украиной", - рассказал глава МИД Франции.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала, что и страны ЕС, чьи представители поедут в Москву на 9 мая, столкнутся с "последствиями".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать на параде 9 мая в Москве и никто ему не может это запретить.

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