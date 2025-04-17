Владимир Зеленский сообщил, что за сегодняшний день дважды говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Благодарен Эмманюэлю за лидерство и за сегодняшнюю работу в Париже наших представителей - Украина, Франция, Великобритания, Германия и Соединенные Штаты", - написал он.

Между тем по данным Deutsche Welle, новые переговоры представителей США, Европы и Украины пройдут в Лондоне на следующей неделе. Макрон подтвердил эту информацию.

Также президент Франции после встречи в Париже заявил о поддержке идеи Дональда Трампа как можно быстрее прекратить войну в Украине и о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами.

"Мы все, безусловно, едины в нашем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента США Дональда Трампа о скорейшем прекращении войны на Украине. Это демонстрирует твердую приверженность Европы и готовность к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами", - написал Макрон в соцсети X.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после встречи представителей США, Франции, Британии, Германии и Украины также сообщил, что следующая встреча будет в Лондоне, и прокомментировал ход сегодняшних переговоров.

"Эти очень открытые, очень искренние обсуждения способствовали продвижению в раздумьях европейцев, украинцев и американцев, которые договорились встретиться снова на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить диалог на этой основе с тем, чтобы мы могли надеяться уже скоро достичь прекращения огня, на которое украинцы уже согласились и на которое, мы надеемся, Россия тоже согласится", - сказал он.

Французский министр подчеркнул, что состоявшиеся переговоры и следующая встреча - это свидетельство, что Европа получила место за столом переговоров.

"Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах, но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе", - сказал Барро.

Подробно о том, что значат сегодняшние переговоры в Париже, мы писали в отдельном материале.

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