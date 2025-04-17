Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио.

Об этом сообщает МИД РФ.

"Госсекретарь проинформировал министра о состоявшихся у него и Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Подчёркнуто, что контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Владимира Путина с Уиткоффом в Петербурге. Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надёжного устранения первопричин украинского кризиса", - заявил МИД РФ.

Также ведомство сообщило, что российский министр и американский госсекретарь договорились "поддерживать оперативную связь в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной".

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