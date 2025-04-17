Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ответа России по поводу предложения о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме.

Репортер задал президенту США вопрос, сколько еще времени есть у президента РФ Владимира Путина, чтобы ответить на его предложение о прекращении огня.

"Посмотрим... Мы собираемся услышать от них на этой неделе... После этого мы примем решение. Я верю в приближение мира в Украине... Но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились", - ответил Трамп.

Мы подробно писали о текущей ситуации с мирными переговорами.

Война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что РФ продвинулась на Покровском направлении возле Надеждовки. Также есть продвижение россиян в районе Сухой Балки южнее Торецка. Украинские военные паблики пишут, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 6 августа.

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