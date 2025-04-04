Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить Владимиру Путину, пока тот не даст согласие на полное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Пока телефонный разговор между ними не запланирован, но в Белом доме считают, что Трамп может сам внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным.

В администрации президенту США сообщили, что телефонный звонок - не лучшая идея, пока Путин не скажет, что он согласен на полное прекращение огня в войне с Украиной.

Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе.

А Politico со ссылкой на источники сообщает, что Трамп может созвониться с Путиным уже сегодня.

Либо же разговор может состояться в начале следующей недели.

Ранее мы писали, что представитель Путина заявил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут значимый прогресс по прекращению огня в Украине.

А президент США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин готовы заключить сделку. Он сказал, что есть "большой прогресс".

Что происходит по переговорам о завершении войны в Украине, мы анализировали в отдельном материале.